Небензя призвал остановить эскалацию в республике Конго

Ситуация в Демократической республике Конго продолжает накаляться. Более полумиллиона человек вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий между повстанцами и правительственными войсками.

Накануне атакам подверглись посольства США, Франции и Руанды. Протестующие жгли покрышки рядом с миссиями и забрасывали территорию камнями. Беспорядки начались после разрыва дипотношений между ДРК и Руандой. Власти Конго обвинили соседнюю страну в поддержке повстанцев, захвативших город Гома, где число убитых уже превысило 100 человек, более тысячи ранены.

Остановить эскалацию в республике и начать переговоры призвал наш постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности. Дипломат заявил, что Россия решительно осуждает нападения на миротворцев и диппредставительства, а также действия повстанческой группировки.