В Китае отмечают Новый год по восточному календарю

Жители КНР, ряда других стран восточной Азии, а также любители китайской культуры во всём мире сегодня встречают Новый год. Или, как его называют в самой Поднебесной, праздник весны.

По восточному календарю, год Зеленой Деревянной змеи наступит в момент второго новолуния после зимнего солнцестояния - в 15 часов 36 минут по московскому времени. В КНР сегодня стартует традиционный фестиваль и начинается неделя выходных. Почти 200 миллионов китайцев провели минувший день в поездках. Они отправились к родственникам или в места отдыха.

Церемония открытия Фестиваля китайского нового года прошла накануне в Москве. В программе - свыше 400 мероприятий - театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии. А кафе и рестораны предлагают блюда традиционной китайской кухни.