Мифическое чудовище: В Крыму вновь поползли слухи о Карадагском змее

Для жителей Крыма этот год символичен - быть может, именно в 2025-м покажет себя во всей красе Карадагский змей. О морском чудище, якобы обитающем недалеко от Коктебеля, говорят уже не одно столетие. Правда, многочисленные экспедиции и попытки поймать гигантское существо до сих пор не увенчались успехом.

Десятки таких видео появляются ежегодно. В районе Коктебеля туристы и местные жители сталкиваются со странным морским существом больших размеров. Правда, на поверку такие ужастики – всего лишь монтаж или обычная оптическая иллюзия – сгусток водорослей, скопление мусора, косяк рыб или тень.

Несмотря на то, что самые крупные обитатели Черного моря – дельфины и осетровые, люди продолжают верить в существование морского дракона.

Карадагский змей – русский аналог Лохнесского чудовища. Рыбаки рассказывают о телах дельфинов со следами укусов больше, чем может оставить челюсть акул, которые в Черном море не водятся. Кому-то мерещится голова ящера на горизонте. А старожилы уверяют, что даже слышали пронзительные звуки таинственного гиганта. Но все это лишь легенды, фактов нет.

Настоящие монстры в Крыму действительно обитали - ихтиозавры, морские крокодилы, плезиозавры, мозазавры. Правда, вымерли они более 60 миллионов лет назад. Тогда как человек на полуострове живет лишь 100 тысяч лет.

Ползучих гадов на полуострове действительно почитали. Змеи неразрывно связаны с загробным миром. А вход в царство Аида, по одной из версий, как раз находится возле горы Карадаг – скала Золотые или по-татарски – чертовы ворота. В Херсонесе есть ритуальные алтари, которые обвивают змеи. Их образ использовали и для погребальных украшений.

"В античные времена змеи являлись символом бессмертия, поэтому такие браслеты со змеиными головками на концах часто обнаруживают в херсонесском некрополе. Такие браслеты должны были защищать херсонесситов от забвения. Такая же традиция передалась варварам", - пояснила Ольга Дорошко, заведующая научно-фондовым отделом ГИАМЗ "Херсонес Таврический".

Скифы считали, что произошли от Геракла и змееногой богини, ее скульптуру нашли под Керчью еще в 19 веке. О страшном морском чудище длиной 15 метров упоминал византийский историк Прокопий Кесарийский. По легенде крымских татар, возле горы Карадаг жил змей с головой собаки и гривой коня. А туристам до сих пор рассказывают, что история про Карадагского змея, которая легла в основу повести Булгакова "Роковые яйца", которую он читал в Коктебеле. Но это оказалась лишь шутка "Ордена обормотов" – общества талантливых людей, которое создал Максимилиан Волошин.

"Люди творческие. И здесь, приезжая на отдых, они привносили в свою жизнь фантазию, игру, мистификации. И естественно было очень много шуток. Традиция обормотства продолжилась даже после смерти Волошина. И вот впоследствии возникла такая история, что якобы была заметка про Змея в газете, которой не было, и Волошин эту заметку прислал Булгакову. Это очередная мистификация Волошина", - рассказал Владислав Шушунов, заведующий отделом "Дом-музей М. А. Волошина" ГАУК РК "Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник "Киммерия М. А. Волошина".

Впрочем, Карадагский змей все-таки существует. И даже не один. Водяной уж, полоз и желтопузик - безногая ящерица. Рептилии внушающих размеров – до двух метров. Некоторые плавают и вызывают настоящий переполох на пляже. Правда, угрозу они представляют только для рыб. Совсем не ядовитые и не страшные, скорее, пугливые или мудрые. Как и положено символу 25 года, они предпочитают избегать конфликтов и жить в гармонии.