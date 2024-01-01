Онкобольной Владимир Стеклов потерял сознание

На днях Владимир Стеклов потерял сознание дома. Бригада скорой помощи прибыла по адресу, осмотрела сильно побледневшего артиста и заключила, что причиной обморока стало резкое снижение давления, что привело к ухудшению мозгового кровоснабжения. Предварительно, такое состояние у Стеклова могло развиться на фоне острой сердечной недостаточности, передает SHOT.

От госпитализации прославленный артист отказался и сейчас продолжает работать.

Напомним, что ранее у Владимира Стеклова обнаружили онкологию. Ему диагностировали меланому - рак кожи. Артист перенес хирургическое вмешательство. Прославленному актеру сделали операцию еще в феврале 2024 года.

Отметим, что четыре года назад Владимир Стеклов уже попадал в больницу. Он подхватил коронавирусную инфекцию. Тогда его госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражения легких. Актер лежал в "красной зоне". К счастью, тогда артисту удалось выкарабкаться.