"Все это - звенья одной цепи": Володин сравнил покушение на Трампа с попыткой убийства Путина

Накануне, 28 января, известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего лидера США Джо Байдена "пыталась убить" российского президента Владимира Путина. На слова Такера отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Для начала он обратил внимание на то, что даже спустя сутки ни Байден, ни бывший госсекретарь Блинкен никак не отреагировали на слова Карлсона - оба не выступили с опровержением. Далее Володин привел несколько фактов.

"Велась подготовка к нападению на премьер-министра Венгрии Орбана, которого удалось избежать. Совершено покушение на премьера Словакии Фицо. Совершено покушение на Трампа в ходе его избирательной кампании. Поэтому обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьез. Все это - звенья одной цепи", - заключил Володин в своем официальном телеграм-канале.

Председатель Госдумы выступил с заявлением, что слова Такера Карлсона требуют расследования, а Байдена и Блинкена следует привлечь к ответственности.

"Нам всем надо осознать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба. Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит - чувствовать свою ответственность", - высказался Вячеслав Володин.