Собянин: Еще шесть российских регионов присоединятся к платформе ИИ-сервисов "МосМедИИ" в этом году

В этом году еще шесть российских субъектов присоединятся к столичной платформе "МосМедИИ". Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, с ней работают уже более 75 процентов регионов.

У них есть доступ к сервисам искусственного интеллекта, которые помогают быстрее и с большей точностью анализировать компьютерные томографии, рентгеновские снимки и другие лучевые исследования.

Нейросети находят признаки патологий и помечают их цветовыми маркировками. Такая система прошла полный цикл проверки и уже 5 лет применяется в больницах и поликлиниках Москвы. Присоединение регионов к столичной платформе - ещё один шаг к цифровизации здравоохранения по всей стране.