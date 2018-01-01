Воспитывающий маленького сына 55-летний Дмитрий Маликов: "Ценю каждый день"

Сегодня, 29 января, свой день рождения отмечает один из самых популярных исполнителей отечественной эстрады Дмитрий Маликов. У него юбилей. Сложно поверить, что певцу исполнилось 55 лет, ведь он не только продолжает активно работать, следить за трендами и создавать нечто новое, но и заниматься воспитанием семилетнего сына Марка.

Вообще новость о рождении второго наследника у Дмитрия и Елены Маликовых в 2018 году стала сенсацией. О том, что ждут прибавления, супруги тщательно молчали, знали только самые близкие. В мальчике исполнитель души не чает.

"Сегодня моя концентрация на ребенке гораздо больше. Во-первых, для сына очень важно, чтобы у него был постоянный контакт с отцом. Во-вторых, в зрелом возрасте мы понимаем, как быстро летит время, как быстро взрослеют дети. И каждый возраст он очень интересен. Чем взрослее становятся дети, тем больше они отдаляются от родителей в силу объективных причин. Поэтому я рвусь домой, я каждый день стараюсь быть с сыном. Я отвожу Марка в школу, мы с ним проводим выходные - если они у меня есть или, по крайней мере, время днем. А если у меня нет концертов, то я обязательно стараюсь сходить с сыном куда-нибудь – либо в кино, либо в пиццерию, либо на каток. Сейчас он увлечен футболом, и мы с ним играем вместе. Так что ценю каждый день, пока ребенок маленький, пока он рядом", - рассказал Маликов.

В этом году 25 лет исполнится дочери артиста Стефании. Когда-то она окончила МГИМО, однако международной журналистикой сейчас не занимается. У нее есть собственный бизнес - она дизайнер одежды. Как отметил Маликов, это весьма сложное дело.

"Надо каждый год выдавать какой-то хит в одежде, чтобы его покупали, чтобы он был в тренде, чтобы он был качественно сделан, да недорого стоил. В общем, проблем хватает. Но это интересная работа", - отметил певец.

При этом он подчеркнул, что в рабочих вопросах Стефании больше помогает мама, а он окружает дочку любовью, передает "КП".