Российские войска нанесли удары по тыловым объектам националистов на территории Украины. Сообщения о взрывах шли из Киева и подконтрольной радикалам части Запорожской области. Ну а наши расчёты ПВО отразили очередную террористическую атаку. По данным Минобороны, сбиты 104 беспилотника. Враг пытался атаковать нефтебазу в Нижегородской области и территорию Смоленской АЭС. Станция работает в штатном режиме. В Курском приграничье наши мотострелки под прикрытием танковых экипажей штурмуют позиции боевиков.

Операторы разведывательных беспилотников еще передают координаты целей, а экипажи танков Т-72 уже занимают огневые позиции в Курском приграничье. Точным ударом унижены блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты противника. Это позволило успешно продвинуться штурмовым отрядам, потеснив врага с нашей земли.

На соседнем участке фронта удар по опорным пунктам ВСУ и боевой технике националистов наносят расчеты РСЗО "Град" группировки "Запад". Бьют по разведанным целям с расстояния более 10 километров.

На Каховском направлении операторы беспилотников уничтожили опорный пункт противника на правом берегу Днепра. Расчет работает парой. Первый номер готовит ударный дрон к запуску. Второй в это время ведет разведку и находит цель, а затем корректирует полет.

В Запорожской области широкий Днепр тоже не является препятствием для наших беспилотников. Как и средства радиоэлектронной борьбы противника. Небо над нашими войсками под надежной защитой систем ПВО.

На Красноармейском направлении расчет ЗРК "Стрела-10" обеспечил наступление наших штурмовиков, уничтожив вражеский беспилотник "Лелека".