В Кремлёвском дворце открылись Рождественские образовательные чтения

В Государственном Кремлёвском дворце открылись Рождественские образовательные чтения. В этом году крупнейший церковно-общественный форум посвящён 80-летию Великой Победы.

Торжественное заседание возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А президент Владимир Путин в приветственной телеграмме выразил уверенность в том, что большое внимание на мероприятии уделят вопросам сбережения исторической правды о войне и её героях. А также отметил, что форум - это пример плодотворного диалога Русской православной церкви, органов государственной власти и институтов гражданского общества.