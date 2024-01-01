Волонтеры проекта "Своих не бросаем" плетут маскировочные сети

В Москве волонтёры проекта "Своих не бросаем" трудятся в мастерских Марфо-Мариинской обители. Они плетут маскировочные сети, шьют бельё в госпитали. Партии гуманитарной помощи отправляют военнослужащим.

На реализацию проекта монастырь получил президентский грант в размере 5 миллионов рублей. Эти средства направили на покупку необходимых материалов и оборудования.

"В день у нас примерно бывает около 50 человек. Иногда больше, иногда меньше. За 2024 год мы сплели 550 маскировочных сетей - это около 10 тысяч квадратных метров. 20 тысяч пошили госпитального текстиля. И отлили около 3 тысяч окопных свечей. Всё это отправили в зону СВО в помощь нашим бойцам", - рассказала Елена, координатор мастерских по плетению маскировочных сетей Марфо-Мариинской обители.