Эрмитаж представил выставку о жизни музея в годы ВОВ

В Эрмитаже представили новый масштабный проект, посвящённый самоотверженной службе музейных работников в годы Великой Отечественной войны. Как они спасали произведения искусства, передавали знания и охраняли дворец в блокадные дни.

Небольшое помещение без окон с низкими сводчатыми потолками - это один из подвалов Государственного Эрмитажа. Интерьеры из труб и голых кирпичей непохожи на роскошные дворцовые анфилады. Но для рассказа о том, как жил музей в страшные годы войны, ни одна шелковая гостиная или гобеленовый будуар не подойдут лучше. Как и во многих ленинградских зданиях, в этом подвале было бомбоубежище.

Толщина перекрытий в Эрмитажном подвале такова, что здесь не слышно ничего что происходит снаружи, не слышно этого было и войну – не звуков авиабомбардировок, ни грохота разорвавшихся снарядов, ни сигналов воздушной тревоги. И всю войну в этих стенах круглые сутки работали сотрудники музея: искусствоведы, хранители коллекций, историки.

Пока здесь только один экспонат: витрина с документами и фотографией научного сотрудника, экскурсовода и коменданта Эрмитажа Павла Губчевского. До начала блокады он принимал участие в эвакуации ценностей.

А в 1942-м пригласил в музей тех, кто помогал упаковывать и грузить шедевры, это были курсанты из Сибири. И провел для них уникальную экскурсию по пустым залам. Мимо картин, которых уже не было в рамах. Рассказывая обо всех экспонатах по памяти так, как будто они все остались на своих местах:

"Это была поразительная вещь. Может быть, тут сыграла какую-то роль блокадная острота ощущений. И моей фантазии. И ощущение этих людей. Я видел добрые мягкие внимательные заинтересованные глаза".

Это одно из последних интервью Павла Губчевского, его не стало в 1989-м. Эвакуированные шедевры живописи давно уже вернулись на свои исторические места в зал Итальянского искусства. И зрители снова надолго замирают перед полотнами Ван Дейка, Луки Джордано, Рембрандта. Но для сотрудников современного Эрмитажа та блокадная "экскурсия по пустым рамам" стала эталоном.

"Это Эрмитажный был принцип во время войны: все, что ты знаешь, надо отдать, ты можешь исчезнуть, а твои знания должны быть. Поэтому они читали лекции, друг другу и всюду экскурсии проводили", - рассказал Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

В жизни блокадного Эрмитажа было много таких людей. Благодаря самоотверженному труду каждого и удалось сохранить великий музей для будущих поколений. Об этих людях и будет новая выставка. Кто-то из них начертил на потолке бомбоубежища знаменитое архимедово: "Не трогай моих чертежей!", произнесенное им перед смертью от руки римского солдата. Эту надпись сохранили после реставрации. Ведь она символизирует служение выбранному делу даже ценой своей жизни.