Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Айрата Мубинова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 14-летнего Айрата Мубинова из Нижегородской области. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать около трёх миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше 300 тысяч. С самого рождения мальчик борется со смертельной болезнью - гемолитической несфероцитарной анемией. Единственным способом лечения всё это время было переливание донорской крови. Но из-за переизбытка железа страдают жизненно важные органы. Айрату требуется срочная пересадка костного мозга. Чтобы организм перенёс операцию, необходима сопроводительная терапия очень дорогими препаратами.

Мы продолжаем помогать Айрату все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!