Милохин подтвердил слухи о близких отношениях с Медведевой

Даня Милохин и Евгения Медведева были любимцами публики в очередном сезоне шоу "Ледниковый период" три года назад. Блогер и фигуристка так гармонично смотрелись, так искренне демонстрировали эмоции, так непосредственно себя вели, что зрители в них души не чаяли. Несмотря на то, что пара не показывала выдающихся элементов, она была среди лидеров.

При этом в Сети то и дело муссировались слухи о близких отношениях Дани и Евгении. Те, в свою очередь, никак на них не реагировали. Уже спустя время Медведева и Милохин утверждали, что между ними ничего нет. Однако в новом выпуске шоу "Детектор лжи" Даня вдруг опроверг свои же слова.

"Да! Я подумал… Нет смысла скрывать. Если я скажу неправду, вы поймете", - вдруг выдал Милохин в ответ на вопрос, были ли у него близкие отношения с Евгенией Медведевой.

Однако развивать тему блогер не стал. В комментариях многочисленные подписчики заявили, что для них это не новость, дескать, и так все было очевидно по их поведению. Зато можно представить, насколько было обидно Медведевой, когда в новом сезоне ледового шоу Милохин вдруг посреди съемок бросил партнершу и покинул страну, сославшись на усталость.