Истребитель F-35 разбился в Америке

В американском штате Аляска потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35. Пилоту удалось спастись, его доставили в военный госпиталь Бассетт. Катастрофа случилась на базе ВВС Эйлсон во вторник, 28 января. В результате истребитель получил серьезные повреждения. Ведется расследование, сообщает AP.

Ранее американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов. Инцидент произошел над Красным морем в момент массированного удара ВВС США и Израиля по столице Йемена. Под огонь попал истребитель F/A-18, взлетевший с палубы авианосца USS Harry S. Truman для удара по объектам хуситов. Пилотам удалось спастись из горящего самолета. Один из них легко травмирован.