Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK

Фишинговая рассылка из паблика Ozon во "ВКонтакте" прекращена. Об этом сообщили Телеграм-каналу "ТВ Центра" в пресс-службе Ozon. В компании подчеркнули, что при получении сообщений от мошенников ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам.

"Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена. Фишинговые сообщения, отправленные пользователям, были удалены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, после начала СВО резко увеличилось число хакерских атак на отечественные сайты с целью дестабилизировать ситуацию в стране. За это время уровень нашей информационной безопасности вырос.