Милана Тюльпанова попала в больницу из-за воспаления ягодиц

Милана Тюльпанова приняла участие в съемках экстремального шоу. Может себе позволить, ведь в последнее время красавица плотно занимается спортом. И в рамках проекта Милана показала действительно хорошие результаты, однако во время одного из испытаний она травмировалась. Тюльпанова неудачно упала и почувствовала боль в ягодицах.

Ей потребовалась срочная медицинская помощь. В итоге Милану увезли в больницу с подозрением на воспаление. Позже выяснилось, что Тюльпанова повредила ягодичные импланты. Ситуация оказалась настолько серьезной, что медики посоветовали Милане срочное хирургическое вмешательство, чтобы избежать развития сепсиса. Однако девушка отказалась, решив остановиться на консервативном лечении, передает Starhit.

Сейчас с Миланой все в порядке. Отметим, что она никогда не скрывала, что перенесла несколько пластических операций: кроме ягодиц, Тюльпанова увеличила грудь и исправила нос. Впрочем, сейчас, по признанию Миланы, она настолько уверена в себе, что не стала бы ложиться под нож хирурга.