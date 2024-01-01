Около 15 российских банков могут отключить от SWIFT в рамках нового пакета санкций

Около 15 российских банков могут отключить от международной системы SWIFT в рамках нового, 16-го, пакета санкций ЕС против России. Кроме того, предполагается ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия и ограничительные меры против более чем 70 судов, которые в ЕС считают частью "теневого флота", передает Bloomberg. Впрочем, финальный пакет санкций может быть скорректирован, так как требует одобрения всех членов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета санкций против России, который якобы должен увидеть свет 22 февраля, могут оказаться под запретом поставки игровых консолей Xbox и PlayStation. По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, с помощью приставок можно управлять дронами.

Меж тем позиция Венгрии поставила под угрозу продление антироссийских санкций Евросоюза. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан еще в декабре 2024 года заявил, что примет решение о продлении санкций, действие которых истекает 31 января 2025 года, после инаугурации Дональда Трампа. Теперь же он заявил, что ЕС пора отказаться от политики санкций против России.