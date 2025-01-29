Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Разумное Белгородского района. В результате погибли мать и двухлетний ребенок. Отец и второй ребенок ранены, их доставили в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Также он уточнил, что в результате атаки украинского беспилотника дом частично разрушен, требуется экспертиза.

Отметим, что в ночь на 29 января перехвачены и уничтожены 104 вражеских беспилотника.

Меж тем российские "Грады" сорвали ротацию ВСУ, уничтожив пехоту, технику, огневые точки и пункты управления беспилотниками. Получив от разведки координаты, артиллеристы нанесли удары по врагу 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Точность попадания по опорникам неонацистов подтвердили кадры объективного контроля.

Наши войска продолжают охват группировки противника в районе Купянска и накануне освободили поселок Двуречная в Харьковской области. Полностью разгромлена бригада ВСУ, которая ранее попала в "котел" в Великой Новоселке.