"Отбила все руки": Пугачева явилась к Хаматовой

Алла Пугачева посетила спектакль с участием Чулпан Хаматовой. Об этом стало известно благодаря молодому мужу Примадонны иноагенту Максиму Галкину. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" он опубликовал короткое видео, на котором запечатлен Чулпан Хаматову на сцене во время поклонов и Аллу Пугачеву, активно аплодирующую ей.

"Счастлив, что побывал!" - объявил супруг Примадонны в подписи к видео.

В Сети пользователи уже прокомментировали ролик, обратив особое внимание на Пугачеву. Многие оценили внешность артистки и ее, по их мнению, наигранную веселость и активность. "Отбила все руки, так хлопает", "Алла неестественно радуется", "Пугачева прячет тоску за маской радости", "Пугачева все молодится... Уже глаза скоро перестанут закрываться", - высказались комментаторы.

Другие интернет-пользователи стали гадать, в какой стране мира пересеклись Чулпан Хаматова и Алла Пугачева с мужем. Напомним, что российская актриса после отъезда из страны поселилась в Латвии. А Примадонна с супругом, по последним данным, обосновались на Кипре.