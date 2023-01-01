Собянин: На территории бывшего Тушинского аэродрома достроена школа на 825 человек

Более 800 детей смогут обучаться в новой школе, которую построили на территории бывшего Тушинского аэродрома. Уроки здесь начнутся уже в сентябре. Как рассказал сегодня в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин, здание возвёл и безвозмездно передаст городу инвестор.

Всё о беспилотниках: как конструировать, программировать, управлять. Лекцию для детей ведёт специалист из МАИ. Эта школа в Тушинском районе откроет двери для учеников в сентябре, а сегодня для них - экскурсия.

Школа - часть ЖК на территории бывшего Тушинского аэродрома. Построена на деньги инвесторов.

"Проект здания — победитель столичной премии в области архитектуры и градостроительства 2023 года в номинации объектов образования. Центральным элементом школы стал атриум, который можно использовать как актовый зал или площадку для мероприятий. Для педагогов и учащихся сделали универсальные и специализированные кабинеты, а также креативное пространство по типу университетского кампуса с лабораторно-исследовательскими комплексами", - сообщил Собянин.

Для будущих инженеров - целый полигон для изучения разных беспилотных систем. Большое внимание здесь практике. Тем более, что проходить она будет в такой интересной игровой форме - даже лучше, чем компьютерные игры.

"Я думаю, детей от игр никто не отцепит. Но я бы сказал, что этому нужно уделять особое внимание. Различные профориентационные курсы, разработанные совместно с вузами-партнерами. Это углубленные курсы по изучению математики и смежных наук: физики, химии, биологии и информатики", - рассказал Дмитрий Топешкин, директор ГБОУ школы №58.

Особенностью профильной подготовки будет упор на практику и проектную работу. Для этого в 58-й школе созданы все условия. В новой школе - практико-ориентированный подход к образованию. То есть готовить специалистов самых востребованных профессий инженерного профиля будут сразу под нужды ведущих вузов и государственных корпораций.

"Конечно, принимать решение после школы поздно. Даже в 10-11 классе в принципе уже поздно. Поэтому мы будем стараться делать определенный уклон в математическую составляющую и естественно-научную и, конечно же, в инженеры, начиная со средней школы", - отметила Юлия Цветкова, директор по управлению персоналом государственной корпорации РОСТЕХ.

Новая школа рассчитана на 825 учеников с 1 по 11 класс. Программы обучения и подход к профильному образованию, которые будут применять здесь, масштабируются не только в Москве, но и России.