В Москве стартовал фестиваль в честь Китайского Нового года

В Москве открылся фестиваль Китайского нового года. На две недели столица погрузится в атмосферу древних и ярких традиций, к которым можно прикоснуться, не покидая города.

Улицы Москвы окрасилась в красно-желтые тона. Здесь все, от запахов до звуков, говорит на языке древних традиций. В воздухе звенит ритм барабанов, львы кружатся в танце, отгоняя злых духов, а дракон, символ мудрости и силы, ведет шествие.

"Я хотел бы выразить благодарность и правительству Москвы, и всем российским друзьям, организаторам этого мероприятия за то, что они создали такую атмосферу, праздничную атмосферу, они подняли наше праздничное настроение и мы чувствуем себя как дома, спасибо!" – отметил Чжан Ханьхуэй, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России.

Фестиваль погружает в атмосферу древних традиций — здесь можно не только увидеть, но и прикоснуться к культуре Китая. Гостей ждут мастер-классы по каллиграфии и росписи вееров, а для самых юных — интерактивные игры. Красочные костюмы танцоров и актеров завораживают. Можно даже рассмотреть все элементы традиционной одежды подробнее - есть целая выставка с нарядами. Каждый узор, каждый цвет несут в себе тайный смысл.

Всех желающих научат правильно пить чай, ведь чайная церемония — это целое искусство, где важны не только вкус, но и процесс. Правильно заваренный пуэр или улун требуют терпения: вода должна быть нужной температуры, листья — раскрыться в несколько проливов. Только тогда напиток обретает свой неповторимый характер.

Но, пожалуй, первое, что ощущают гости, переступая порог фестиваля, это запахи. Жареная лапша, утиная грудка, хрустящие овощи в кисло-сладком соусе — китайская кухня пленяет ароматами и яркими вкусами. Экзотика? Возможно. Но очереди за угощением говорят сами за себя.

Кстати, китайцы, как и россияне, накрывают большие праздничные столы и уходят на длинные выходные, сразу на 8 дней. Только ждут не курантов в полночь, а наступления второго лунного месяца, после которого начинается весна: дни становятся длиннее, а на юге страны начинают цвести первые деревья.