В "Аптекарском огороде" расцвела орхидея "Дракула"

Китайский Новый год празднуют в "Аптекарском огороде". Там нарядили аллеи в традиционном стиле Поднебесной. Сотни красных фонариков, драконов и других фантастических фигурок украсили субтропическую оранжерею.

Однако главное событие здесь - редкая орхидея-вампир "Дракула", которая расцвела в саду. На вид она, впрочем, скорее смешная, чем страшная. Растение усыпано желтоватыми бутонами готической формы. Если приглядеться, они очень похожи на мордочки обезьянок - не удивительно, что именно так в народе и прозвали этот цветок.