В своем официальном телеграм-канале Минобороны России представило ежедневную сводку о ходе СВО. В частности, российские войска группы "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка ДНР, а также поразили живую силу и технику противника.

Кроме того, подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ. Войска группы "Запад" улучшили тактическое положение и одержали верх над живой силой и техникой танковой, механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии.

"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, а группа "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны. Помимо этого, российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства, склады хранения и места сборки дронов и безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и техники противника в 156 районах.

Ранее расчеты РСЗО "Град" группировки "Запад" сорвали ротацию войск противника, уничтожив пехоту, технику, огневые точки и пункты управления беспилотниками. Получив от разведки координаты, артиллеристы нанесли удары по врагу 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Точность попадания по опорникам неонацистов подтвердили кадры объективного контроля.