Анна Курникова оказалась в инвалидной коляске

Анна Курникова считается одной из самых закрытых персон в шоу-бизнесе. Она давно окончила теннисную карьеру и теперь счастлива с певцом Энрике Иглесиасом. Пара воспитывает сына и двух дочек. Годами живущие без штампа в паспортах Анна и Энрике официально оформили отношения не так давно. Об этом стало известно случайно, когда в своем аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм" в шапке профиля Анна добавила к своей фамилии фамилию Энрике.

Зато в отличие от многие представителей мирового шоу-бизнеса Курникова и Иглесиас не стали прятать лиц детей за смайликами. Не скрываются от папарацци они и сейчас. Так, в СМИ распространилась информация, что Анна Курникова травмировалась и теперь передвигается в инвалидной коляске. Бывшую теннисистку заметили в обществе помощницы (или няни) и двух дочек Люсии и Марии, передает телеграм-канал Dark Voice. Одна нога экс-спортсменки зафиксирована в специальной конструкции, доходящей до колена.

Ранее в одном из своих последних интервью Энрике Иглесиас признался, что с помощью Анны учит русский язык. "Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам", - говорил Энрике Иглесиас.