КПРФ отправляет 133-й гуманитарный конвой в зону боевых действий

133-й гуманитарный конвой КПРФ отправился из Подмосковья в зону боевых действий Донбасса и Курского приграничья.

Это первая колонна грузовиков в наступившем году. С собой волонтёры везут продукты, лекарства и одежду. А, кроме того, специальную технику, которая окажет помощь нашим солдатам на линии боевого соприкосновения.

"Мы отправляем настоящий конвой нашим ребятам. Тем, кто продолжает славные победы отцов и дедов - сражаясь на фронте, защищая нашу державу, борясь с нацистами и фашистами. Сегодня конвой пойдёт тем гвардейцам, которые защищают и объекты - атомные объекты в Курской области. Которые сражаются по линии фронта от Белгорода от Херсона", - отметил Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.