В Калужской области мужчина убил трех заложников-лесорубов

В Куйбышевском районе Калужской области ранее судимый житель, который незаконно вырубал деревья, захватил в заложники лесничих. Об этом в среду сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"На место оперативно выехали сотрудники лесничества. При задержании преступник оказал сопротивление, захватил заложников. К сожалению, трое лесничих погибли", - сообщил губернатор региона Владислав Шапша (цитата по РИА Новости).

При задержании мужчина убил себя. Освобожденных заложников осмотрели медики, угрозы их здоровью нет.