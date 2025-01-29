Задержан экс-директор компании "Фонбет" Сергей Анохин: главные факты

Сегодня, 29 января, стало известно о задержании бывшего директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина. Его подозревают в даче взятки. Предварительно, речь идет о сумме 50 миллионов рублей, которую Анохин пытался дать правоохранителю. Кстати, получатель средств также задержан, сообщает РИА Новости.

Силовики работают с Анохиным. Сообщается, что в уголовном деле, по которому он проходит, есть еще несколько фигурантов. В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело связано с коррупционным преступлением.

Ранее "Фонбет" заявила, что задержание Сергея Анохина не связано с работой компании, а с "личной коммерческой деятельностью в Московской области". Гендиректор покинул компанию в январе, на пост исполняющего обязанности директора назначен Константин Линев. Анохин же планировал сосредоточиться на реализации идей в сфере киберспорта и массового футбола, передает РБК.