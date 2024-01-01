Вдовец Лены Миро выступил с официальным сообщением: он пытался спасти ее

Еще весной 2024 года появилась информация о смерти блогера Лены Миро (настоящее имя Елена Мироненко). Вначале тревогу забили ее знакомые. По их словам, блогерша вдруг пропала со всех радаров. Но вскоре выяснилось, что Лена умерла. Было несколько версий, но основной являлась та, согласно которой Миро разбилась в результате автомобильной аварии. Якобы она впала в кому, а потом умерла.

Говорят, в последнее время Лена жила в США, якобы она вышла замуж и родила. Сконцентрировавшись на семейной жизни, Миро отошла от блогерства, перестав писать язвительные тексты, посвященные мировому шоу-бизнесу.

И вот теперь в Сети распространилась публикация, автором которой является некто Ричард Прайд Хьюз. Исходя из пространного текста, интернет-пользователи сделали вывод, что он является мужем Лены Миро. "Елена Мироненко. 24 июня 1981-20 апреля 2024", - озаглавил он сообщение, в котором трогательно обратился к покойной избраннице.

"Спасибо, любимая. Спасибо за каждую секунду, проведенную вместе. Ты принесла в мою жизнь больше радости, смысла и любви, чем я мог себе представить. Если бы мы не нашли друг друга, я бы никогда не познал истинной радости и глубокой, глубокой любви. Спокойствие в моем сердце и разуме", - написал он.

Далее вдовец сообщил, что приложил все усилия, чтобы спасти ее, но все его старания оказались тщетны. Сейчас он страшно страдает и не видит смысла жить дальше, но понимает, что должен, потому что у них осталась собака по кличке Зевс.

"Я не понимаю, в какой вселенной мы существуем. Я не знаю, что такое смерть. Я не знаю, что такое жизнь. Я не знаю, что такое Бог. Я не знаю. Но я надеюсь однажды снова тебя найти. Мы нашли друг друга в этой жизни. Может быть, надеюсь, мы всегда находим друг друга - жизнь за жизнью. До новых встреч, люблю тебя. Я найду тебя", - пообещал убитый горем вдовец.

Меж тем многие комментаторы в Сети удивляются, почему лишь спустя много месяцев после смерти Миро мужчина обнародовал запись. При этом других публикаций в аккаунте нет. Эти обстоятельства кажутся пользователям подозрительными. Кстати, есть люди, не поверившие в весть о смерти блогерши. По их мнению, Лена могла инсценировать ее.