Киевские националисты нанесли удар по посёлку Разумное в Белгородской области. В результате атаки беспилотника разрушен частный жилой дом. Погибли двухлетний мальчик и его мать, отец и второй ребёнок ранены. На месте находятся оперативные службы.

Этот дом в посёлке Разумное был построен из толстых бетонных блоков. Только крыша деревянная. Взрыв был очень мощный. Стена, в которую попал украинский дрон, разрушена полностью. В момент атаки жильцы завтракали, смотрели телевизор.

36-летняя женщина вместе с двухлетним ребёнком в момент атаки находились в комнате, в которую фактически и попал беспилотник. Они погибли на месте. Отец семейства с со старшим сыном - ему 14 - госпитализированы.

Посёлок Разумное - это почти пригород Белгорода. Жители рассказывают, что украинские беспилотники видят часто. Слышат взрывы. Но их посёлок от атаки с воздуха пострадал впервые. Понятно, что военных объектов здесь нет и никогда не было.

На месте трагедии сейчас работают спасатели - разбирают завалы, а также следователи, которые устанавливают тип беспилотника, каким образом велось его управление и мощность взрыва. Местные жители объявили о сборе помощи для пострадавшей семьи.