Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Овны

Еще одной ретро планетой меньше: с сегодняшнего дня Уран идет прямо. Теперь многие процессы пойдут более гладко, и вам станет легче идти вперед.

Тельцы

Уран в этом году начнет переход из вашего знака в Близнецы, поэтому многие события будут завершающими. Приготовьтесь оставить в прошлом все плохое!

Близнецы

События этого дня могут дать вам подсказки касательно будущего. С чем и с кем вам придется скоро расстаться, в каких темах скоро наступят кардинальные перемены?

Раки

Каким бы интровертом вы ни были, будьте готовы чаще контактировать с людьми. Время одиночек подходит к концу, скоро все будут решать горизонтальные связи.

Львы

У вас все меньше препятствий к построению карьеры или личного бренда. Через месяц можно будет активно двигаться вперед, а пока есть время подготовиться.

Девы

Вероятно, в этом году вы закончите важное обучение и приступите к практике. Чтобы хватило сил довести все до конца, вспомните, ради чего вы начинали.

Весы

Тема денег становится актуальной для вас. Акцентируйте внимание на том, что финансы могут приходить из разных источников, не ограничивайте себя.

Скорпионы

В личной жизни скоро закончится затяжной сложный период. Подумайте, чему вы научились за последние годы и как это применить в будущем.

Стрельцы

Здоровье, рабочие обязанности, ежедневные дела – на самом деле от этого зависит ваше благополучие. Посмотрите, что нужно изменить, улучшить.

Козероги

Возможно, скоро вы захотите изменить образ жизни, вид спорта, хобби или свои отношения. Признайтесь: в какой сфере вы ждете перемен больше всего?

Водолеи

Ваша главная планета Уран сегодня завершила свою последнюю ретро фазу перед сменой знака, так что можно перевернуть страницу. Жизнь меняется, сморите вперед!

Рыбы

Если вы еще не на "ты" с нейросетями и прочими новыми технологиями, то поторопитесь. Будущее уже наступило, и оказавшись в числе первых, вы только выиграете.