Ведущая Ида Галич ждет ребенка: фото

Популярная ведущая, блогер Ида Галич объявила о беременности. Она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" несколько фотографий, на которых продемонстрировала сильно изменившуюся фигуру. Кадры не оставили сомнений, что Ида ждет ребенка. Кроме того, ведущая опубликовала радостную запись, в которой сообщила, что эта беременность запланированная:

"Безумно счастливая я. Точнее МЫ. Живу свою лучшую жизнь - влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком) Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться. Тем более у меня так много поводов для счастья. Мы с Олегом невероятно счастливы и благодарим каждого за теплые слова".

Отметим, что будущий отец - Олег Ледвич, бизнесмен и совладелец компании, которая занимается монтажом промышленных машин и ледового оборудования. Бизнес семейный, Ледвич продолжает дело отца. И у Иды Галич, и у Олега Ледвича будет второй брак, и второй ребенок.