Планы Трампа по Гренландии повергли в шок Евросоюз

Европейскому союзу приходится срочно менять тактику. ЕС едва отошел от шока и отрицания – такой была реакция сообщества на заявление американского президента о необходимости присоединить Гренландию к США, пишет европейское издание Politico.

В Брюсселе признают, что ситуация серьезная. И реакция Европы до сих пор не вызывала особого доверия. Как пишет издание, ЕС и Великобритания до сих пор игнорировали шумиху вокруг Гренландии, так как ждали практических шагов со стороны Трампа.

Однако в Гренландии, которая обладает огромными запасами полезных ископаемых и занимает стратегическое положение в Арктике, считают, что выжидательный подход Евросоюза исчерпывает себя. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отправилась в европейские столицы для обсуждения вопросов европейского единства, а глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер высказался за размещение европейских военных в Гренландии.