Норвегия решила развернуть бригаду на границе с Россией

Отдельную бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией решили создать в Норвегии. Осло пойдет на такой шаг, несмотря на существующий запрет на подобную активность, заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Как заявил норвежский министр в интервью газете VG, новая политика НАТО — защищать "каждый дюйм территории". Исходя из этого, решено усилить присутствие в Финнмарке, создать там отдельную бригаду.

Издание напоминает, что с 1950-х годов власти Норвегии ввели внутренние ограничения на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а позже с Россией. В частности, действует запрет на проведение учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы - граница проходит по городу Хаммерфест.