Анохину грозят до 15 лет тюрьмы и штраф до 3,5 млрд рублей

Сегодня, 29 января, стало известно о задержании бывшего директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина. Его подозревают в даче взятки. Предварительно, речь идет о сумме 50 миллионов рублей, которую Анохин пытался дать правоохранителю. Кстати, получатель средств также задержан.

Теперь же сообщается, что Сергею Анохину грозят до 15 лет лишения свободы и штраф до 3,5 млрд рублей. По данным SHOT, на него возбуждено уголовное дело по статье 291 ч. 5 "Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере". В настоящее время по адресам, которые связаны с бывшим директором букмекерской конторы "Фонбет", проводятся обыски, сам он на допросе.

Отметим, что в уголовном деле, по которому он проходит, есть еще несколько фигурантов. Как передает ТАСС, Сергей Анохин находился в разработке силовиков некоторое время.

Ранее в Российском футбольном союзе заявили, что задержание Анохина, который был там вице-президентом, не имеет отношения к его деятельности в организации.