Елену Мизулину допросили в Ярославле без участия прессы

В суде Ярославля допросили главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Заседание прошло без участия прессы.

Мизулину допрашивали по делу треш-стримера Аслана Дурдиева. Он обвиняется в угрозах убийства политика.

Как пишет ТАСС, решение закрыть заседание от прессы судья Елена Сергеева приняла в связи с тем, что присутствие журналистов может привести к разглашению сведений о частной жизни участников уголовного судопроизводства и унижающих их достоинство сведений.

В ходе заседания сама Елена Мизулина заявила, что не знакома с Дурдиевым и никакой личной неприязни к нему не испытывает.

Треш-стримера Аслана Дурдиева задержали в феврале 2024 года после того, как он обратился в своем блоге к Мизулиной и осыпал ее оскорблениями и угрозами. Поводом стало обращение главы Лиги безопасного интернета в МВД с просьбой проверить видеозаписи блогера, на которых он избивает людей.

Психолого-лингвистическая экспертиза, которую проводила Ярославская лаборатория судебной экспертизы Минюста России, не нашла в словах Дурдиева наличие угрозы убийством Мизулиной, отмечает ТАСС.