Джо Байдену грозит электрический стул за покушение на Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о возможном участии экс-президента США и бывшего госсекретаря Энтони Блинкена в обсуждении покушения на Владимира Путина.

По словам Володина, по законам Соединенных Штатов за участие в обсуждении покушения на президента России им может грозить смертная казнь.

"Пускай докажут, что это страна демократии. Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит - это демократия", - приводит его слова агентства РИА Новости.

Если же в Вашингтоне никак не отреагируют на эти сообщения, тогда американские политики не должны "открывать рот и учить кого-то", добавил спикер Госдумы.

Ранее американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы со своим коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего американского президента Джо Байдена пыталась убить Владимира Путина. Он назвал эти действия безумием. Уточнять детали Карлсон не стал. Журналист добавил, что Энтони Блинкен, занимавший при Джо Байдене должность госсекретаря, в последние два месяца пребывания на своем посту "делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией".