Собянин: москвичам — участникам ВОВ присвоят звания почетных граждан города

Всем москвичам — участникам Великой Отечественной войны присвоят звание почетных граждан столицы. С таким предложением выступил мэр города Сергей Собянин. По его словам, предложение будет направлено в Мосгордуму.

Собянин напомнил, что ранее сегодня столичный парламент поддержал предложение присвоить звание почетного гражданина Москвы участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Борису Кравцову. Недавно ему исполнилось 102 года.

Борис Кравцов — единственный в стране ныне здравствующий Герой Советского Союза, удостоенный этого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны, отметил Сергей Собянин.