Белоусову продемонстрировали работу роботов в зоне СВО

Андрею Белоусову в зоне специальной военной операции представили современные роботизированные комплексы. Глава Минобороны России проинспектировал "Южную" группировку войск.

Министру показали комплексы различного назначения. Роботов используют как для доставки материально-технических средств на передовую, так и для нанесения огневого поражения противнику с применением установленных на них боевых модулей.

Как сообщили в военном ведомстве, Белоусов также ознакомился с ходом работ в подразделениях, занятых модернизацией, обслуживанием и ремонтом беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Министр обороны провел рабочее совещание на пункте управления "Южной" группировки войск.