Опубликовано видео с места убийства лесничих в Калужской области

Следственный комитет Калужской области опубликовал видео с места убийства трех лесничих.

На кадрах с места происшествия виден сожженный автомобиль УАЗ.

Ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Калужской области ранее судимый житель, который незаконно вырубал деревья, убил лесничих. Позднее в Следственном комитете рассказали, что пятеро лесничих выехали для проверки сообщения о незаконной вырубки лесных насаждений жителем деревни Усохи.

Когда они подъехали к дому мужчины, тот открыл огонь. Трое лесничих погибли.

При задержании мужчина убил себя.