Владимиру Зеленскому нужно быть реалистом. Боевые действия пора заканчивать. Кроме того, украинцам нужно смириться с тем, что НАТО не готова к принятию их страны, пишет National Interest.

Президент России еще в прошлом году заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия Киева на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Владимир Путин подчеркивал: Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для восстановления сил. А возможное членство Украины в НАТО — угроза для безопасности страны.

Издание отмечает, что у России больше ресурсов и больше людей – в то время как у Украины их не хватает. Авторы заключают: Зеленский должен отказаться от стремления контролировать Донбасс и заключить перемирие.