Кличко пожаловался Зеленскому на политические интриги его окружения

Окружение Владимира Зеленского пытается разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление. С обвинением выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В письме украинскому лидеру он указал, что его приближенные занимаются политическими интригами.

По мнению Кличко, эти процессы становятся критическими. Мэр утверждает, что новый глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко блокирует восстановление инфраструктуры, пытаясь в то же время присвоить полномочия мэра. Все это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы.

В конце прошлого года года Кличко заявлял, что действия правоохранителей блокируют работу местных органов власти и коммунальных предприятий. Ранее мэр украинской столицы утверждал, что в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти, а страна движется к авторитаризму.