В зоне СВО российская армия, продвигаясь вглубь обороны противника, освободила населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Из села националистов выбили бойцы группировки войск "Центр". По данным Минобороны, противник потерял на данном направлении более 500 боевиков и двадцать единиц военной техники. Этот успех позволяет российской армии развивать наступление на нескольких соседних участках фронта в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Ударные дроны один за другим атакуют огневые рубежи противника. Следом идёт пехота, которая зачищает дома и сооружения от остатков гарнизона националистов и ставит точку в господстве украинских войск в селе Новоелизаветовка. Теперь над посёлком реет российский флаг.

Танкисты успешно сработали и на Курском направлении. Операторы ещё только собираются направить координаты целей бойцам, а экипаж танка Т-72 уже на боевой позиции и готов к выстрелу.

Блиндажи, опорные пункты и наблюдательные посты. Все укрепления националистов превратились в руины после молниеносного и точного удара танкистов. Слаженной работой они расчистили путь для штурмовых отрядов, которые сумели потеснить врага с нашей земли.

На другой стороне фронта по боевикам работают "Грады". Экипажи РСЗО группировки войск "Запад" достают врага на удалении до 10 километров. После одного прицельного залпа националисты лишились нескольких единиц бронированной техники, опорного пункта и десятков человек личного состава.

На Каховском участке фронта операторы беспилотников обнаружили и поразили опорный пункт боевиков на правом берегу Днепра. Работают в паре. Один готовит ударный дрон и проверяет его на работоспособность, второй – ведёт разведку и корректирует полёт коптера уже после обнаружения цели.

Командование Южной группировки войск докладывает текущую обстановку о ходе выполнения боевых задач лично министру обороны Андрею Белоусову. В штабе, куда прибыл глава ведомства, показали современных роботов, которые не только доставляют на передовую различные грузы, но и сами могут быть вооружены боевыми модулями. Кроме того, глава Минобороны посетил полевую мастерскую, где готовят, модернизируют и ремонтируют беспилотники. В завершение работы Андрей Белоусов вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.