Роспотребнадзор следит за эпидемиологической ситуацией в Конго, сообщили в надзорном ведомстве. На фоне массовых волнений в этом африканском государстве, которые не прекращаются несколько дней, могла произойти утечка вирусов из местных лабораторий. Это данные Международного комитета Красного креста.

Причем деятельность этих лабораторий финансируется агентством США по Международному развитию и французским Фондом Мерье. Так, в частности, в городе Гома в Национальном институте биомедицинских исследований хранятся образцы возбудителей геморрагических лихорадок. Среде них - и вирус Эбола.

Из-за вооруженного конфликта в стране начались перебои с электричеством - это может спровоцировать утечки. Что говорит о безответственности Запада в отношении третьих стран, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Чтобы опасные вирусы не завезли в Россию, на пограничных пунктах работает система "Периметр", которая в автоматическом режиме выявляет инфицированных.