На Сахалине поезд застрял в сугробе: откапывать пришлось несколько часов

Снежный остров Сахалин. Стихия бушует там уже вторые сутки. Метель, сильный ветер. В сугробах утопают дома. Из некоторых люди просто не могут выйти. О том, чтобы воспользоваться автомобилем, тоже приходится забыть. И не только из-за нулевой видимости на дорогах. Машины, оказавшись в плену сугробов, просто не могут выехать.

В снежную ловушку в Долинском районе попал даже пригородный поезд. Пассажиров на автобусах доставили в областной центр. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде, часть рейсов была задержана и перенесена.

Шестьдесят семь школ переведены на дистанционное обучение, пока - до тридцатого января. Все городские службы Южно-Сахалинска работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствий сформировано двести с лишним аварийно-восстановительных бригад, работают свыше четырехсот единиц техники. Освобождают от снега, прежде всего, дороги, тротуары, подходы к поликлиникам, больницам, социальным учреждениям, остановкам общественного транспорта. Только за эти сутки вывезли уже больше тридцати кубометров снега.

И отступать, по прогнозам синоптиков, циклон действительно пока не намерен. Как минимум, сахалинцам предстоят еще одни снежные сутки. К выходным метель стихнет. А в начале следующей недели снегопад вернётся.