Мишустин обсудил с гендиректором ОСК развитие судостроения

Для научных экспедиций в Арктике на верфях Объединенной судостроительной корпорации создают новейшее судно "Иван Фролов". Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину доложил глава ОСК Андрей Пучков.

Новейшее экспедиционное судно сможет работать в сложных погодных условиях, среди сплошных льдов, преодолевая торосы. А для гражданского флота на заводах корпорации сейчас строят более 120 судов различных типов.

Особое внимание — возведению атомных ледоколов для Северного морского пути. В рамках проекта планируется создать семь судов. Три из них уже работают в Арктике. В приоритете и подготовка кадров. На предприятии сейчас трудится порядка 100 тысяч сотрудников. А ежегодная потребность составляет порядка двух тысяч новых работников. Корпорация активно, в формате наставничества сотрудничает с вузами и колледжами.