Мишустин обсудил с гендиректором ОСК развитие судостроения

Для научных экспедиций в Арктике на верфях Объединенной судостроительной корпорации создают новейшее судно "Иван Фролов". Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину доложил глава ОСК Андрей Пучков.
Новейшее экспедиционное судно сможет работать в сложных погодных условиях, среди сплошных льдов, преодолевая торосы. А для гражданского флота на заводах корпорации сейчас строят более 120 судов различных типов.
Особое внимание — возведению атомных ледоколов для Северного морского пути. В рамках проекта планируется создать семь судов. Три из них уже работают в Арктике. В приоритете и подготовка кадров. На предприятии сейчас трудится порядка 100 тысяч сотрудников. А ежегодная потребность составляет порядка двух тысяч новых работников. Корпорация активно, в формате наставничества сотрудничает с вузами и колледжами.
"Важно, то, что на сегодняшний день, несмотря на уход иностранных партнеров, отрасль продолжает стабильно работать. Но для производства таких сложных агрегатов, оборудования, вообще для судостроения необходимы квалифицированные кадры. Все направления развития судостроения крайне важны для нашей страны. Кадровое, конечно, — одно из самых важных. Но здесь я бы хотел, чтобы все национальные цели развития, которые перед нами ставит президент, достигались в такой важной для страны отрасли, как судостроение. Без этого никак нельзя. Ни пассажиров, ни грузы мы не перевезем без своего суверенного флота, который необходимо строить. И делать это, конечно, качественно, по самым высоким стандартам", - заявил Мишустин.