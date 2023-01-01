Швеция решила арендовать камеры в тюрьмах соседних стран

Стокгольм ведет переговоры с властями соседних стран по вопросу аренды мест в тюрьмах. В пенитенциарных учреждениях королевства не хватает мест, заявил шведский министр юстиции Гуннар Стреммер.

Министр не уточнил газете Aftonbladet, какие именно страны рассматриваются в качестве пристанища для шведских осужденных. Власти не видят препятствий для помещения осужденных в тюрьмы за рубежом. Не планируется отправлять за рубеж несовершеннолетних, лиц, осужденных за террористические преступления, а также тех, кому назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Предложение арендовать тюремные места за рубежом поступило от службы исправительных учреждений страны в конце 2023 года. Ведомство предупреждало об увеличивающейся нехватке мест в тюрьмах королевства. Позже стало известно, что Швеция обсуждает возможность аренды тюремных мест с Эстонией, передает РИА Новости.