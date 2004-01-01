Умер актер Борис Улитин: он озвучил несколько десятков блокбастеров

В Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Владимир Улитин. Ему было 85 лет.
О смерти актера сообщил городской комитет по культуре. Там выразили соболезнования родным и близким Улитина.
Борис Улитин родился в 1939 году в Ленинграде в семье руководителя Театра на Литейном и балерины Мариинского театра. В годы блокады Улитин остался в осажденном городе с тетей.
В 1961 году Улитин окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза практически непрерывно в течение 60 лет служил в театре Комедии.
Также Борис Улитин известен как актер дубляжа. Участвовал в озвучивании фильмов "Звездные войны", "Чужой против хищника", "Пираты Карибского моря" и еще четырех десятков картин и мультфильмов.
В 2004 году он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.