Россия нарастила морской экспорт нефти после введения санкций США

Суммарные объемы морского экспорта российской нефти выросли по итогам последней недели января. По сравнению с показателями предыдущих семи дней рост составил 9%. Как отмечает в Telegram Институт энергетики и финансов, поставки сырья увеличились после ужесточения санкций США.

По данным института, морские отгрузки премиального сорта российской нефти ESPO с 20 по 26 января достигли уровня в 700 тысяч тонн. Главными покупателями сырья стали Китай и Индия. Аналитики предположили, что импортеры хотят получить максимально возможные объемы нефти до окончания переходного санкционного периода в конце февраля.

Уточняется, что в лидерах по темпам роста - поставки арктических и сахалинских сортов. Суммарные объемы первых за отчетный период выросли на 278%, вторых — на 200%. При этом большая часть танкеров, перевозивших эти сорта в прошлом году, оказалась в расширенном санкционном списке США.