Минск и Москва создают в Беларуси сервисный центр по ремонту средств ПВО

Сервисный центр по ремонту средств противовоздушной обороны появится в Беларуси. Вопросы его создания обсуждают белорусские и российские специалисты, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете республики.

Рабочая встреча специалистов ГВПК с российской делегацией проходит на предприятии "ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". В заседании приняли участие представители Министерства обороны Республики Беларусь.

Стороны обсуждали вопросы реализации проекта по созданию сервисного центра по ремонту средств ПВО. Он появится на базе 2566-го завода, приводит сообщение белорусского ведомства ТАСС.