Власти Украины арестовали имущество сына Порошенко*

На Украине арестовано все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Кроме того, украинский суд постановил взыскать с него в пользу государства штраф в размере 1200 долларов.

В сообщении украинского Минюста отмечается, что Порошенко Алексей Петрович оштрафован в соответствии с постановлением Печерского райвоенкомата Киева. Сын экс-президента игнорирует повестки, отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Алексей Порошенко признан на Украине уклонистом от мобилизации. Ему выписали штраф. Сейчас Алексей и второй сын Порошенко Михаил, по данным украинских СМИ, скрываются от мобилизации в Лондоне, передает ТАСС. __________________________________________________________

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов